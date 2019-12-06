"تنبؤ الرى": أمطار على السواحل الشمالية وسيناء

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة مع انخفاض درجات الحرارة.



كما أنه من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار، كما يسود طقس دافئ على شمال البلاد وجميع الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.



