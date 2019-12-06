حملات أمنية بالجيزة تزيل 5 آلاف حالة إشغال

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملات مكبرة لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين الرئيسية وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين والشوارع الأمر الذي يساعد في تحقيق السيولة المرورية.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن رفع 5256 حالات إشغال طريق أبرزها التحفظ على 2601 كرسي متنوع – 257 استاند – 204 ترابيزات – 41 ثلاجة – 63 شمسية – 56 ميزانا – 36 عربة يد متنوعة – 66 طقطوقة – 15 غرزة شاي – 16 أسطوانة – 35 فرش لبيع الخردوات والنظارات - خلاطة – 265 وتد وسلاسل حديدية – 37 تروللي – 30 مانيكان – 11 تروسيكل - 135 تانده - 247 إعلانا بدون ترخيص - 86 قلب شيشة – 10 كنب خشبي – 270 ماسورة – 2 برويطة – 20 توك توك – 18 مدرجا لبيع الفاكهة – 53 لوحا خشبيا – 2 طن أسمنت – 185 قفص بلاستيك – 7 شوايات – 4 فاترينات – 2 فرن حديد- 35 قفص فاكهة – 14 سيخ حديد – 2 إزالة عشة – 10 كرتونات مياه – 54 تابلوه خشب – 2 عربة كارو – 2 صندوق دليفرى- 20 جوالا – مقص خشب – 357 حالة إزالة إدارية متنوعة.



كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في توجيه الحملات للقضاء على كافة المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضارى للشارع الجيزاوى.