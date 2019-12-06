حبس سائق حاول جلب وتهريب 3.2 طن بانجو بقناة السويس

أمرت النيابة العامة بالسويس بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بمحاولة جلب وتهريب 3.2 طن من مخدر البانجو مخبأة داخل حمولة سيارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس.



كان مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط قسم البحث الجنائى بإدارة تأمين المجرى الملاحى بالسويس "معدية الشط" تمكنوا من ضبط سائق 33 سنة "أثناء عبوره المعدية" من الجهة الشرقية إلى الغربية قائدًا سيارة نقل الغربية "قلاب" مُحملة بأجولة كسر رخام.



وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 3 أطنان و200 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر - 1720 جنيها - هاتفين محمول".



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد نقلها لأحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.