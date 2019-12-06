حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الهيروين بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحد سليم رئيس النيابة، حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة كما تم إرسال عينة من مخدر الهيروين إلى المعمل الجنائى لفحصه.



وكان قد وردت معلومات للنقيب محمد إيهاب رئيس الدورية بالمعصرة بقيام عاطل بترويج المخدرات بنطاق القسم ويتخذ من مسكنه مسرحًا لتوزيع تلك السموم على العملاء وبتقنين الإجراءات القانونية وعمل كمين للإيقاع بالمتهم تم تتبع خط سيره وانتقل النقيب محمد إيهاب رئيس الدورية والقوة المرافقة له وتم القبض على "حسام.م" وشهرته "الششتاوي"، 28 سنة، ومقيم بالمنشية الجديدة بالمعصرة وبحوزته 55 تذكرة هيروين معدة للبيع وتم اقتياده القسم والتحفظ على المضبوطات وهاتف محمول و400 مبلغ مالي.



بمواجهته أمام العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، اعترف بإتجاره بالمواد المخدرة والهاتف للاتصال مع العملاء والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.