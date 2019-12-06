مسن يتحرش بطفلة داخل محل ملابس بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على مسن، تحرش بطفلة 10 سنوات، أثناء نومها، داخل محل ملابس، تعمل به، ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل، لحظة قيام المتهم بالتحرش بالضحية، وعقب ذلك لاذ بالفرار.



تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بالمساكن الاقتصادية، مفاده، تعرض نجلتها "حبيبة.أ"، 10 سنوات، للتحرش على يد رجل مسن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمود.ص"، 55 سنة، ومقيم بذات العنوان الأول، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب محمود سعداوي من القبض على المتهم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.