الصحة تستعد للانطلاق الفعلى لمشروع التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن وزارة الصحة والسكان تستعد للانطلاق الفعلى لمشروع التأمين الصحي الشامل فى محافظات المرحلة الأولى.



وأوضح في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يتم الآن تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، بالتزامن مع تقديم الخدمة الطبية بالوحدات الصحية بالمحافظات الخمس بالمرحلة الأولى وهم الأقصر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وأسوان.



وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى حتى الآن.



وأكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم الإعلان عن بدء التطبيق الفعلى للمنظومة داخل محافظتى جنوب سيناء والأقصر خلال شهر يناير المقبل وباقى المحافظات تباعا.



وأوضح لـ"الدستور" أن القيادة السياسية شددت على ضرورة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري ذات جودة ومعايير قياسية عالمية، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل لديها العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف كل محافظات مصر وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، ووفقا لخصوصية كل محافظة لتطبيق المنظومة الصحية الشاملة، وهي المبادرات التي سيتم الإعلان عنها تباعا وفقا لموعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية.