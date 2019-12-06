خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة

يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة، وذلك خلال ساعات، بحسب مصادر أمنية، حيث إنه من المقرر أن تعلن النتيجة فور اعتمادها، عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية.



كانت أكاديمية الشرطة، أعلنت خلال أغسطس الماضي، مد فترة قبول الطلبات للطلبة راغبي الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من حملة المؤهلات العليا وليسانس الحقوق حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019.



وأوضحت أكاديمية الشرطة، في بيان لها، أن قرار مد فترة قبول الضباط المتخصصين، جاء نظرًا للإقبال الشديد والمتزايد للطلبة المتقدمين وتيسيرًا عليهم.



وفي وقت سابق، فتحت كلية الشرطة، أبوابها أمام الطلاب الراغبين في شغل وظيفة الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لتقديم أوراقهم في دفعة جديدة للحاصلين على بعض المؤهلات الجامعية.