حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 6 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: لا تكن متراخيًا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يومًا المستحيل ولا الاستسلام، استعد رباطة جأشك واقتحم المجهول.



عاطفيًا: إذا كنت مرغمًا على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك ولن يخيّب أملك، بل سيفاجئك بما لم تكن تتوقعه منه.



صحيًا: ساعد نفسك أولًا لكي تتخلص من مشاكلك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.