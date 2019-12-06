صور.. أفكار لزينة منزلك قبل الكريسماس

تفصلنا أيام على الاحتفال بالكريسماس، حيث الأجواء المبهجة والزينة التي تنتشر في كل مكان، ولهذا نستعرض فى السطور التالية مجموعة من الخطوات لتزين منزلك قبل الكريسماس.



- إضاءة المنزل بالشموع وسلاسل الإضاءة والمصابيح للحصول على ليلة مرصّعة بالنجوم، من الداخل والخارج.



- حددي أكثر زوايا منزلك، لتعطنها مكان لوضع شجرة الكريسماس فيها، واحرصي على تزينها مع أسرتك، بمجموعة من الصور والكرات والنجوم والشرائط الحمراء وألعاب بابا نويل وغيرها.



- استخدمي "الجليتر" لتحويل اللمبات المستهلكة إلى قطع للزينة ذات ألوان للمعز أن تضيفيها لشجرة عيد الميلاد.



- استخدمي الأقمشة الفاخرة والألوان الحمراء والبيضاء على سفرتك فهي تعمل على الدخول في أجواء الفخامة، حتى تستمتع تمامًا بالطعام والزينة.