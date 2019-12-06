حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 6 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج الحمل مربك بالنسبة إليك عامة، ويمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، فالدعم لا بد آت وتتلقى مفاجأة تفرحك.



عاطفيًا: تتبادل مع الشريك أخلص المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدمت بعض التنازلات لإرضائه.



صحيًا: بادر فورًا إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية لفصل الصيف تعود بالفائدة الصحية الكبيرة عليك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.