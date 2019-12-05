هاتف ذكي يحمل اسم أخطر تاجر مخدرات في العالم

كشفت الإعلامية منى بلهيم في برنامج "شير"، تفاصيل إطلاق هاتف ذكي قابل للطي باسم أخطر تاجر مخدرات في العالم وهو "بابلو إسكوبار".



وقالت بلهيم: "ربما تعتقد أن فيديو الهاتف القابل للطي مفبرك أو وسيلة لإثارة الجدل على السوشيال ميديا، وحصد المشاهدات، لكن الفيديو حقيقي، وبالفعل يوجد هاتف ذكي، يحمل اسم بابلو إسكوبار أخطر مجرم في الثمانينات".



شنّ شقيق تاجر المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار، هجوما عنيفا ضد شركة أبل الأميركية باستخدام هاتف ذكي جديد قابل للطي.



وكشف روبرتو إسكوبار، شقيق بابلو إسكوبار عن هاتف Pablo Escobar Fold 1 الذي تبلغ تكلفته 349 دولارًا وهو يضم شاشتين مقاس 7.8 بوصة، ويمكن طيّه ليصبح جهازًا لوحيًّا، ويقال إنها "غير قابلة للكسر".



ويهدف إسكوبار لبيع الهاتف بسعر منخفض بهدف إغراء مستخدمي iOS وبالتالي "التغلب على أبل" - الذي قال إنها تخدع العملاء.