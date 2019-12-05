"إعلام القاهرة" تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الدراسات العليا (صور)

جاء ذلك بحضور الدكتورة دريّة شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، ضيف شرف الحفل، وإبراهيم ناجي نائب محافظ الجيزة.



وكرّمت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، والدكتورة هبة السمري، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء الذين ساهموا فى نجاح برامج الدراسات العليا.



تضمّن برنامج الحفل عرض نماذج من مشاريع تخرّج الطلبة وفقرة غنائية وسط فرحة وسعادة المكرّمين.

احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة الخميس، ولأول مرة بتخرج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا (برنامج الماجستير المهني فى علوم الإعلام بأسلوب التعلم الإلكتروني - دبلوم الإنتاج التلفزيوني)، دفعة الدكتورة ليلي عبد المجيد العميد الأسبق للكلية ومدير وحدة الجودة.