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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 6 ديسمبر 2019

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:12 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تاثيرات نارية بامتياز ترافقك في هذا اليوم الايجابي والناجح جدا الذي يحمل لك مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت.
عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، لا تزعجه بأسئلتك الكثيرة.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية خلال معظم فترات النهار.

الثور
مهنيًا: القمر في برج الحمل يهدد بمشكلة مهنية أو بعلاقة متوترة مع أحد الزملاء، عليك بذل جهود مضاعفة للتوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط العالقة.
عاطفيًا: تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تتعامل مع الحبيب بقسوة وكن متساهلًا.
صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، هو المناسب من أجل غدٍ صحي أفضل.

الجوزاء
مهنيًا: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.
عاطفيًا: فينوس في برج الثور يجعلك تعبر عن مشاعرك بطلاقة أكثر من العادة، وتطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط.
صحيًا: لا تكثر من حصص المشي صعودًا فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.

السرطان
مهنيًا: لا تكن خمولًا، وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية لعلك تستلم مركزًا أعلى.
عاطفيًا: باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك.
صحيًا: لا تدع البسمة تفارق ثغرك وحاول الترفيه عن نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

الأسد
مهنيًا: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع.
عاطفيًا: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض من قبل الشريك تتخلص منه قريبًا، كن متفهمًا وصابرًا.
صحيًا: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك.

العذراء
مهنيًا: تناسبك نوعية العمل التي تخدم مصالحك وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة يوم غني ومناسب للتواصل مع الاخرين ولتوضيح الامور.
عاطفيًا: تحمل أوراقًا رابحة في مواجهة الشريك، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب لتوضيح وجهة نظرك.
صحيًا: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما.

الميزان
مهنيًا: القمر الجديد في برج الحمل مربك بالنسبة إليك عامة، ويمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، فالدعم لا بد آت وتتلقى مفاجأة تفرحك.
عاطفيًا: تتبادل مع الشريك أخلص المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدمت بعض التنازلات لإرضائه.
صحيًا: بادر فورًا إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية لفصل الصيف تعود بالفائدة الصحية الكبيرةعليك.

العقرب
مهنيًا: تأثيرات جيدة ترافقك وتتحدث عن مسؤوليات جديدة قد تتولاها او عن مرونة في التصرف تبهر المحيط وتجعلك في الطليعة.
عاطفيًا: رومانسية كبيرة متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة.
صحيًا: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل.

القوس
مهنيًا: تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصًا أن الفرصة متاحة.
عاطفيًا: تكون بعض المشاكل عبئًا على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءًا في تعاملك معه مستقبلًا.
صحيًا: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

الجدي
مهنيًا: لا تكن متراخيًا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يومًا المستحيل ولا الاستسلام، استعد رباطة جأشك واقتحم المجهول.
عاطفيًا: إذا كنت مرغمًا على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك ولن يخيّب أملك، بل سيفاجئك بما لم تكن تتوقعه منه.
صحيًا: ساعد نفسك أولًا لكي تتخلص من مشاكلك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين.

الدلو
مهنيًا: ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين.
عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر سيؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا.
صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة وفكرك النيّر لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك.

الحوت
مهنيًا: وجود القمر في بيت المال يتحدث عن قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك.
عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًّا ويُظهر لك عن محبّته ويسعى لكسب قلبك وممارسة سحره عليك.
صحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام.

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