شيريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صورة

تناولت صفحة "محبي الفنانة شيريهان"، صورة حديثة لها مع أحد خبراء التجميل واستطاعت أن تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها في الصورة.



وأطلت شيريهان خلال الصورة بفستان أبيض، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي هنأتها على عيد ميلادها والذي يوافق 6 ديسمبر.



من ناحية أخرى، قالالمخرج هادي الباجوري، مؤخرًا في تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، إن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحي جديد باسم "كوكو شانيل" وأكد أنها كانت في أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".



مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.

