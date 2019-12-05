أمين الاتحاد العربي للأسمدة يكشف سر تغير طعم الفاكهة ورائحتها

قال المهندس محمدعبد الله زعين، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، إن نقص عنصر البوتاسيوم في التربة المصرية، يؤدي لفقدان الفاكهة والمحاصيل الزراعية رائحتها وطعمها المميز، إلا في المزارع الكبرى ولدى المزارعين الذين يجيدون تسميد أراضيهم.



وقال المهندس محمد زعين، في لقاء مع الإعلامي محمد غانم، عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، إن مصر تنتج 18% من حجم الأسمدة الأزوتية في العالم ولديها بيئة جاذبة لصناعات الأسمدة حيث يتوافر بها الغاز الطبيعي والفوسفات، لافتا إلى أن الوطن العربي ينتج نصف إنتاج العالم من الأسمدة الأزوتية إلى جانب 20% من البوتاسيوم.



وأوضح محمد زعين، أن القوافل الزراعية التي زارت 4 محافظات في مصر، أكدت أن التربة المصرية في حاجة شديدة للأسمدة البوتاسية، والتي تؤثر بشكل مباشر على ثبات طعم الفاكهة ورائحتها، مشيرا إلى أن شركات الأسمدة العربية تلتزم بضوابط التصنيع البيئي ومعايير الإنتاج الدولية.