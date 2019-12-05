الحزن يخيم على أهالى زفتى بالغربية بعد مصرع شابين فى السودان

خيم الحزن على قرية نهطاي، التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، وذلك بعد مصرع اثنين من شباب القرية، وهما محمد العزب جمال الدين، 32 عاما، وأحمد عبد الحكم الصيفي، 27 عاما، في حادث انفجار مصنع سيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.



وأكد أهالي القرية، أن جثماني الشابين سيصلان في الشحن الجوي غدا الجمعة، إلى ميناء القاهرة الجوي، استعدادا لدفنهما بمقابر العائلة بمعرفة ذويهم.



وقال وائل السعدني، أحد أهالي القرية، إن الشابين كانا يتمتعان بحسن ودماثة الخلق، مضيفا أن الشابين متزوجان ولديهما أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 8 سنوات، لافتا إلى أن والديهما أصابهما حالة من الصدمة "مقدروش يخرجوا من بيوتهم من ساعتها".



وكان حادث قد وقع بالخرطوم أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بمصنع سيراميك، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن 20 ضحية من جنسيات مختلفة. بينهم 4 مواطنين مصريين جراء انفجار لحق بمصنع سيراميك في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان.