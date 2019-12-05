"هناء" المغربية تنافس في ثاني أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"

نافست اليوم المملكة المغربية على جوائز الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، بالمونودرما المسرحية "هناء" التي قدمتها فرقة "ماستر المسرح وفنون الفرجة".



"هناء" من تمثيل ضياء حجازى، وإخراج د. سعيد كريمى، ودارت أحداثها حول "هناء" التى عاشت معاناة التعرض لفعل شنيع وقاس، هو الختان، وهى مازالت يافعة، وتزداد معاناتها المريرة بعد قرار الأهل تزويجها من رجل غريب وفظ، وهي في ريعان شبابها.



كانت "هناء" تحلم ككل الفتيات بالحب والحياة الهنيئة وبناء أسرة، غير أن العنف النفسي والجسدي المتمثل في تشويه جزء حميمى من جسدها، وحرمانها من حق أساسي من حقوقها، والزج بها في بيت زوجية موحش يمارس فيه الرجل كل أشكال العنف ضدها، حطم كل ما لديها في أن تعيش حياة طبيعية، خاصة بعد هجر الزوج والأهل لها.



وتستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة، الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان، الدكتورة إنجي البستاوي.