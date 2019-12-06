بعد تعرضها لوعكة صحية.. أزمات فى حياة بدرية طلبة



تعرضت الممثلة المصرية ​بدرية طلبة​ لوعكة صحية ما اضطرها لتعليق المحاليل ولكنها على الرغم من أنها طريحة الفراش إلا أنها أصرت أن تشارك في العرض الأول لمسرحية ​لوكاندة الأوباش​ مساء اليوم الأربعاء في موسم الرياض.



تستعرض "الدستور" أبرز الأزمات التي مرت بها بدرية طلبة.



تعاني بدرية طلبة أزمة نفسية كلما رأت عروس ترتدي فستانًا أبيضًا لأنها حرمت من ذلك.



تعرضت الفنانة بدرية طلبة للتنمر في طفولتها، قائلة: "حصلي فعلا كنت مريضة بالغدة ومكنتش أعرف اللي بيحصلي ده من أعراضها كانت مخلية وزني 45 كيلو وجاحظة عيني ومسببة لي زي شلل رعاش وعدم توازن وكنت على المسرح ووقعت، وأنا بحاول أقوم سمعت واحد في الصف الأول بيقول البنت دي بتشم خلاني ادمرت نفسيًا لأني أصلا مش مدخنة وممنوع أتواجد في مكان فيه دخان لأني مريضة صدر، وعلشان كلامه الجارح ربنا أكرمني بدكتور واستأصل الغدة اللي كانت خبيثة لكن قالي رجوعي لحالتي الصحية ولوزني وشكلي الطبيعي حياخد سنين بعد العملية".



وتعرضت الفنانة بدرية طلبة لأزمة صحية طارئة قبل عرض مسرحيتها الجديدة "لوكاندة الأوباش" في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.