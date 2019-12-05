بومبيو يرفض تقرير الديمقراطيين بشأن عزل ترامب

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تقريرا أصدرته الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي حول التحقيق في إمكانية عزل رئيس البلاد الجمهوري دونالد ترمب واصفا الوثيقة بـ"الخاطئة تماما".



وتضمن التقرير المؤلف من 300 صفحة والذي وضع ليكون أساسا لتوجيه أي اتهامات رسمية إلى ترامب تتيح مساءلته أمام الكونجرس بهدف عزله بسبب إساءة استخدام السلطة.



وأشار التقرير إلى أن بومبيو كان أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب ممن علموا بمساعيه الرامية لكسب فوائد سياسية من دولة أجنبية أو شاركوا في تلك الجهود.



وأضاف التقرير أن الكثير من "المسؤولين المقربين من ترامب ومستشاريه"، بمن فيهم بومبيو، ساعدوا الرئيس الحالي في محاولاته للضغط على السلطات الأوكرانية بشكل خفي دون إبلاغ الكونغرس.



وعلق ترامب على الادعاءات الواردة في التقرير واصفا إجراءات عزله بأنها "مسخرة" و"خدعة ملفقة"، ونافيا ارتكابه لأي تجاوزات.



ودخلت إجراءات عزل ترامب التي يقودها الديمقراطيون مرحلة جديدة إثر نشر لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التقرير الخاص بالتحقيق في شبهات تغليبه لمصالحه السياسية الشخصية على المصالح الوطنية للولايات المتحدة بغية تعزيز فرص إعادة انتخابه رئيسا للبلاد عام 2020.