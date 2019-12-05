ما الذي تغير في إنجي المقدم بعد وفاة هيثم أحمد زكي؟

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنه بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، وجدت نفسها تفكر فيه كثيرًا.



وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "هناك جروب على (الواتساب) به زملاء في الوسط الفني بيختموا القرآن، وآخرين بيطلعوا صدقة على روحه أو يتحدثون عن حاجة تخصه فشعرت أني فخورة بهذا الوسط، فعلا في المواقف والجد تجدهم بجانبك وفخورة بزملائي والعائلة الفنية".



يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، توفي بشكل مفاجئ في منزله يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.



وسبب خبر وفاته صدمة كبيرة لكل الوسط الفني، خاصة بعد ملابسات وفاته حيث إنه توفي في حمام منزله وكان وحيدًا ولم يتواجد أحد من عائلته لاستلام جثمانه واستلمه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد موافقة النائب العام.

