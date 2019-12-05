توفيق عكاشة يطالب بإنتاج عمل فني عن تاريخ الأمة العربية

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، بإنتاج عمل فني عن تاريخ الأمة العربية على غرار مسلسل ليالي الحلمية، الذي شاهدته مصر كلها ثم بيع في جميع البلدان العربية.



وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك نوعين من الكتاب الأول المواكبين للعصور والثاني الكتاب المعارضين للعصور، لافتًا إلى أن النوع الأول غالبًا ما يبالغ في تجميل العصر مهما كان سيئًا، بينما الثاني يقبح من الحقبة مهما كانت جيدة.



وأردف: "من يكتبون الواقع مجرد قليلين جدًا، لهذا عندما تحب أن تعرف الحقيقة في التاريخ، يجب أن تقرأ الاثنين، المواكب والمعارض، وتحاول تستخلص الحقيقة بالاجتهاد".

