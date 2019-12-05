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إنجي المقدم تكشف سبب موافقتها على شخصية عايدة في "حواديت الشانزليزيه"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:00 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة إنجي المقدم، سبب موافقتها على المشاركة في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي تؤدي فيه دور "عايدة".

وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، إنها وقعت في غرام الشخصية، وهذا حدث أيضا في دور صفية في "ولد الغلابة"، وأنها تحب التحدي الموجود فيها.

وأضافت: "ما أريد أن أقدمه، في هذه المرحلة من حياتي هو شخصيات مختلفة تماما عن بعض، ورفضت العديد من الأدوار الفترة الماضية لم تكن فيها جديد وتضيف لي واتعلمت أقول لأ وهي كلمة مرعبة في مجالنا".

وتابعت: "أكثر حاجة جذبتني في عايدة هو الاختلاف عن صفية والدور لم أقدمه من قبل ولم يعرض علي بهذا الشكل، متابعة "كل ما تستمتعي باللي بتعمليه تطلعي أكثر من داخلك، وأجسد شخصية فتاة ليل تعمل في بيت سيئ السمعة وتكتشف مع الأحداث أنها يتيمة وعاشت في ملجأ، وتقدمها دون أي ابتذال وهي شخصية مثل أي شخصية وتعاطفت وتوحدت معها، وفيها تفاصيل أنها قوية وتريد الاعتماد على نفسها وهي حرامية ونصابة وذكية جدا".

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