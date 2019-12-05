حجي: جيش مصر حماها من مصير سوريا.. فيديو

قال طارق حجي المفكر المصري، إن مصر في خطر داهم بدون قوات مسلحة قوية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن مصر إحدى ثلاث دول إلى جوار سوريا والعراق قال عنهم بن غوريون رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، لا بد أن تتحطم.



وأوضح حجي، أن ما يميز جيش مصر الذي حماها من مصير العراق وسوريا، أنه ليس سنى ولا علوي، ولكن يضم المسلم والمسيحي.

