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عالم

سوريا تعفي الشاحنات العراقية من رسوم الدخول

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:54 م
جريدة الدستور
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أصدرت وزارة النقل السورية قرارا أعفت بموجبه الشاحنات العراقية من الرسوم المفروضة على دخولها الأراضي السورية عبر بوابة البوكمال القائم.

قال مدير الجاهزية بوزارة النقل سليمان خليل، إن "الوزارة أصدرت القرار لتيسير وتسهيل حركة النقل وخاصة تصدير الحمضيات والمواد الزراعية السورية وغيرها إلى العراق".

وأعيد في شهر أغسطس الماضي، افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي بين العراق وسوريا المغلق منذ عام 2013 أمام حركة عبور البضائع والأشخاص.

والمعبر ذو أهمية كبيرة في ما يتعلق بالتبادل التجاري وإنعاش المنطقة اقتصاديا، ويسهم في توفير فرص العمل لسكان منطقتي القائم من الجانب العراقي، والبوكمال من الجانب السوري.

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