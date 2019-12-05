نجاح جهود رفع كوبري "شبرا النملة" المنهار

نجحت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، من رفع واستخراج كوبري الصندل المنهار بالكيلو 29 على قناة طنطا الملاحية أمام قرية شبرا النملة.



واستدعت الأجهزة ونشين عملاقين تبلغ قوة رفعهما نحو 180 طنا، بعد أن تعذرت عملية استخراجه خلال اليومين الماضيين بعد أن تم الاستعانة بحفار متحرك وونش عملاق ومعدات ثقيلة.



ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا أنه تم استدعاء ونش إضافي بقوة رفع 100 طن بجانب ونش آخر بقوة رفع نحو 80 طنا حتى يتمكن من رفع الجزء المنهار والذي يبلغ وزنه نحو 60 طنا.