دراسة: التمرينات تقلل من إصابة الرجال بسرطان البروستاتا

كشفت دراسة جديدة، أن التمرينات الرياضية يمكن أن تقلل من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستاتا بنسبة تصل إلى 51 في المائة، وهي أكبر دراسة من نوعها.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد وجد العلماء أن التمارين الرياضية - التي يمكن أن تشمل المشي - لها تأثير وقائي أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا.



ونظر باحثو جامعة بريستول في مدى نشاط 250.000 رجلًا من خلال النظر في الاختلافات في الحمض النووي الخاص بهم - بدلًا من الاعتماد على الاستبيانات.



وأظهر التحليل أن تأثيرات الجينات كانت أصغر، مما يشير إلى أن النشاط كان السبب في فائدة الوقاية من السرطان.



وتشير نتائج الدراسة إلى أنه كلما كان نشاطك أكثر، كلما كان ذلك أفضل، من خلال الوقاية من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.



وأضاف الباحثون، أن الحفاظ على النشاط يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، مما يقلل من خطر الإصابة بـ13 نوعًا مختلفًا من أنواع السرطان التي تعتبر السمنة من عوامل الخطر.



وتشير الدلائل إلى أن النشاط البدني قد يقلل من مخاطر العديد من أنواع السرطان من خلال آليات أخرى، بغض النظر عن تأثيره على الوزن.



ويصيب سرطان البروستاتا في الغالب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وتشمل عوامل الخطر وجود تاريخ عائلي للمرض.



وتقول جمعية السرطان الأمريكية إن واحدا من كل 41 رجلا سيموت بسبب سرطان البروستاتا.