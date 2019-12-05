مفكر مصري: التوحد في الآراء غير صحي للمجتمع المصري

قال طارق حجي، المفكر المصري، إن خواء الحياة السياسية المصرية شئ تراكمي، ولا يتهم فيه أحد.



وقال خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر بها أكثر من 100 حزب سياسي، وأكبر الكتاب المصريين لا يستطيع كتابة أكثر من 20 حزبا.



وتابع، "هناك توحد في الآراء غير صحي للمجتمع المصري، لأن الرأي الواحد ضد البشرية وضد المنطق على شرط أن يكون الرأي الآخر بناء"، لافتا إلى أن مجموعة الخونة في تركيا لا يعتبر كلامهم نقد لأنهم أعداء للدولة المصرية.



وأكد أنه لا بد من رسم حدود للمؤسسة الدينية من جانب الدولة، يكون فيها دور للمؤسسة الدينية تحدده الدولة ولا تختاره لنفسها.



وأوضح المفكر المصري، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تجديد الخطاب الديني منذ 5 سنوات ولم تفرز نتائج مهمة حتى الآن، ينم عن وجود مقاومة لتجديد الخطاب الديني، ولا بد من تحديد تلك المقاومة.

