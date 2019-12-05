بتمويل مصري.. إطلاق موقع إلكتروني مُحدث للمفوضية "البوروندية" لحقوق الإنسان

شاركت السفيرة د. عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ بمناسبة إطلاق الموقع الالكتروني المُحَدَث للمفوضية الوطنية البوروندية لحقوق الإنسان الممول من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



وشارك في المؤتمر الصحفي من الجانب البوروندي الدكتور ‪Sixte Vigny NIMURABA‬ رئيس المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ‪CNIDH‬ ‪E‬ والنائبة الأولى لرئيس مجلس الشيوخ ‪Spès Caritas NJEBARIKANUYE‬ وممثلون عن مختلف الجهات الحكومية البوروندية، فضلًا عن أعضاء من المجتمع الدبلوماسي في بوروندي.



وأشارت السفيرة المصرية في كلمتها إلى أن تمويل مصر لعملية تطوير الموقع يأتي في إطار المساعدات المتعددة والمتنوعة التي تقدمها مصر لبوروندي في شتى المجالات، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المصرية البوروندية، ‪ موضحةً أن الموقع في ثوبه الجديد من شأنه ‬ تحسين إستراتيجية التواصل في مختلف أوجه عمل‪ ‬المفوضية.



من جانبه، استعرض رئيس المفوضية الوطنية البوروندية لحقوق الإنسان في كلمته سبل مساهمة المشروع في الارتقاء بعمل المفوضية، معربًا عن شكره لما قدمته مصر في هذا الصدد.



كما ألقت النائبة الأولى لرئيس مجلس الشيوخ البوروندي كلمة أكدت فيها دعم مجلس الشيوخ للتعاون للارتقاء بحقوق الإنسان في بوروندي، معربةً عن شكرها لكل ما تقدمه مصر على صعيد دعم مسيرة التنمية في بوروندي.