الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تطرد دبلوماسيا بلغاريا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:40 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
طردت موسكو دبلوماسيًا بلغاريًا اليوم الخميس ردا على طرد بلغاريا لجاسوس روسي مزعوم.

وشهد الإجراء المتبادل وصف وزارة الخارجية في موسكو مستشار السفير البلغاري بالشخصية غير المرغوب فيها بعد أن طردت صوفيا السكرتير الأول للسفارة الروسية بتهمة التجسس المزعومة.

وكانت بلغاريا، التي كانت أقرب حلفاء روسيا خلال الحقبة الشيوعية، قد رفضت أيضا منح تأشيرة لدبلوماسي روسي لنفس السبب.

ويأتي اندلاع الخلاف الدبلوماسي في الوقت الذي تعمل فيه بلغاريا على بناء خط أنابيب "ترك ستريم" للغاز الطبيعي الروسي عبر الدولة الأوروبية.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء بلغاريا بالتأخير المتعمد لبناء خط أنابيب الغاز من الحدود البلغارية التركية إلى صربيا.

وكانت السلطات البلغارية قد طردت دبلوماسيا روسيا في وقت سابق بسبب الاشتباه في قيامه بالتجسس.

ويُعْتَقَد أن الدبلوماسي الروسي المطرود كان يعقد لقاءات منتظمة منذ سبتمبر من العام الماضي مع مسؤول بلغاري بارز له حق الاطلاع على معلومات سرية عن بلغاريا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال الادعاء البلغاري إن الهدف من هذه اللقاءات كان الحصول على معلومات سرية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

منذ حوالي 12 ساعة

تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله محمود عامين

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على شرطى "مزيف" اعتدى على طفل فى الإسكندرية

منذ يوم

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء محمد خيري بمسجد عمرو مكرم

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي

image description

تدريب الأهلي الأخير قبل لقاء الهلال السوداني

image description

قافلة سكانية بعزبة حوض 10 بحي ثان المنتزه

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)

الأكثر قراءة

6 آلاف برميل في اليوم.. اكتشاف بئر بترول جديدة في برج العرب

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

إخلاء سبيل مدير "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

تعليق سارة نخلة بعد تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

الصحة

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

معجزة طبية تعيد توأمين بريطانيين للحياة

خطوات لحماية غدة البروستاتا من التضخم

الرئيس نيوز

د. طارق فهمي يكتب: الرؤية الاستشرافية الخلاقة للرئيس السيسي

"الأعلى للإعلام" يأسف لإغلاق "ten".. ويطالب القناة بحفظ حقوق العاملين

ترامب: بيلوسي "تحسدني".. ورئيسة النواب الأمريكي ترد

سدادا 270 مليون جنيه.. رفع اسم صلاح دياب ومحمود الجمال من "الممنوعين من السفر"

منوعات

نصيحة بسيطة لحماية شعرك من التساقط والتقصف

المشي السريع يقي من الإصابة بالسكري

الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا: أسلوبي في التمثيل ليس محدودًا بعرقيتي

الهواتف المحمولة تتسبب في رسوب طلاب الجامعات

كشكول

بالصور.. جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب لاتحاد الطلاب

فريق التربية الرياضية بنات يفوز ببطولة خماسي القدم في جامعة المنيا

بالصور.. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بـ"فنون المنيا"

"إعلام القاهرة" تفوز بالميدالية البرونزية في مهرجان الشارقة

إسلام سياسي

كيف نشر "داعش" بيان هجوم لندن الإرهابي بعد حجبه من "التليجرام"؟

الإفتاء تشيد ببسالة القوات المسلحة والشرطة فى توجيه الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية

الأزهر يدين هجمات حركة "طالبان" الإرهابية بأفغانستان

رئاسة كردستان العراق: خلايا داعش ما زالت تهدد أمن واستقرار البلاد

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

افتتاح أولى حفلات الكلثوميات في المانسترلي

"قومي الطفل" يختتم فعاليات قافلة عيالنا بالوادي (صور)

سلوى الأمين تهدى درع ديوان أهل القلم لأمين الأعلى للثقافة

إبراهيم ناصف يوقع عقد نشر روايته الثانية

صفحتنا ع الفيس بوك