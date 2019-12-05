أوبك بلس تتجه لاعتماد مقترح سعودي للالتزام بتخفيض إنتاج النفط

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس أن السعودية يبدو أنها تسير على طريق صياغة مقايضة جديدة مع زملائها من أعضاء اتفاق أوبك بلس ترتكز على التوقف عن الخداع من أجل الاستمرار في خفض الإنتاج.



ووفقا لبلومبرج، قال مندوبون قبل ساعات قليلة من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، أوصت لجنة تشرف على اتفاق أوبك مع الدول غير الأعضاء، ومن بينهم روسيا، باعتماد الاقتراح السعودي وخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم.



ومع ذلك، تركت اللجنة التفاصيل الرئيسية دون توضيح مثل مقدار ما ستقوم السعودية بضخه في ظل النظام الجديد - تاركة سوق النفط في حيرة عما إذا كان هناك تخفيض حقيقي في العرض.



ويمكن ببساطة أن يضفي تغيير بهذا القدر، استنادا لآلية توزيعه، طابعا رسميا على الخفض الأكبر للمعروض الذي تقوم به المنظمة لمعظم فترات العام الجاري.



وقالت بلومبرج إن ما أصبح واضحا هو ممانعة وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لقبول الوضع الراهن، حيث لم تنفذ فيه بشكل مستمر دول مثل العراق ونيجيريا وروسيا التزاماتها بخفض الإنتاج، ما جعل المملكة تتحمل معظم أعباء دعم أسعار النفط الخام.



وقال المندوبون إن نظام الحصص الجديد مشروط بأن تنفذ جميع الدول التزاماتها بنسبة 100%فيما يتعلق بخفض الإنتاج.



وقال أمريتا سين كبير محللي النفط بشركة انرجي أسبكتس إن "المملكة أبلغت أوبك بأنها لن تتسامح بعد الآن إزاء عدم الالتزام بالحصص".



وأضاف أنه "إذا ما استمر (الوضع)، يمكن للسعودية بسهولة العودة للإنتاج عند أو أعلى من حصتها الحالية".