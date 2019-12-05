الخارجية تشارك في افتتاح معسكر التدريب والإبداع الرقمي "أفريكا كود" (صور)

شاركت إدارة شؤون الفرانكفونية بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، في افتتاح النسخة الثالثة من معسكر التدريب والإبداع الرقمي "أفريكا كود"، والذي يُعقد للعام الثاني على التوالي بدعم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، بجانب عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الحواسب وحاضنات الأعمال.



يستضيف المعسكر هذا العام 15 شابة من الكاميرون ومالي والسنغال بالإضافة إلي عشرين مُشارِكة من مصر، للتعريف بالتكنولوچيات الناشئة، والتدريب على تقنيات التحول الرقمي، وأهداف الألفية للأمم المتحدة، واستخدام تلك المعارف لمساعدة الفتيات في إفريقيا ومصر على تصميم وابتكار تطبيقات جديدة للهواتف الذكية تخدم أهداف التنمية المُستدامة في المجتمعات الإفريقية، فضلًا عن مصاحبة المشاركات لتسويق التطبيقات المبتكرة تجاريًا لدعم ريادة الأعمال لدي المرأة الإفريقية.



يأتي تنظيم معسكر "أفريكا كود"، الذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ويستمر حتى يوم ١٠ ديسمبر الجاري، في إطار جهود وزارة الخارجية لتوجيه طاقات المنظمات الدولية لخدمة التنمية في مصر وإفريقيا، وفي ضوء التعاون المستمر بين وزارتي الخارجية والشباب والرياضة في المجالات الفرانكفونية.