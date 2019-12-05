بعد واقعة جوهرة.. تامر أمين: مواقع التواصل مليئة بفيديوهات لفتيات "ملط"

قال الإعلامي تامر أمين، إنه بعد قصة فيديوهات الراقصة جوهرة، مع أحد الشباب فوجئ بفيديوهات غير لائقة للبنات بأعداد مهولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تلقى العديد من الاتصالات من بعض أصدقائه تؤكد له أن مواقع التواصل مليئة بفيديوهات لبنات "ملط"، تنشر سواء على مواقع الشات والمصاحبة أو المواقع الإباحية، مؤكدًا أنه صدم من كم الفيديوهات التي اطلع عليها برفقة صديقه، وذلك بسبب جهله بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف، "يوجد أفلام جنسية كاملة، لبنات عائلات، إما عراة أو بملابس مخلة"، متسائلا عن سبب إقدام البنات على هذه الوسيلة رغم جمالهن.



وتساءل أليست هذه المواقع خاضعة للقانون، أم أنها لا بد أن تكون شهيرة حتى يتم القبض عليها، مستعيدًا قصص القبض على الراقصات برديس، شاكيرا وسلمى الفولي، بسبب فيديوهاتهن الفاضحة.



وأكد أنه يريد تفسير حول مصير هؤلاء البنات لأن هذا فجور ولايجوز السكوت على هذا الأمر، وتقدم ببلاغ على الهواء للمسئولين وطالبهم باتخاذ موقف.

