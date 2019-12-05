أشياء يجب توافرها قبل استقبال المولود الجديد

إذا كنت على وشك أن تستقبل مولودا جديدا لأول مرة، فلا شك أنك تبدأ في الإثارة، فمع العد التنازلي للأيام التي يمكنك فيها مقابلة طفلك الجديد للمرة الأولى، هناك بعض الاحتياجات الخاصة بالمولود الجديد لابد أن تؤخذ فى الحسبان.



قدم موقع "ديلى ميل" البريطانى، الاحتياجات التى يجب توافرها قبل استقبال المولود الجديد:



ـ سرير مناسب

يحتاج الأطفال إلى مكان مريح للنوم، من اجل النمو بصحة جيدة لذا عليك تجهيز السرير بمرتبه قطن.



ـ طقم تناول الطعام

الأطفال رائعين ولكن الحقيقة هم أنهم دائمًا ينزعجوا من آداب المائدة، الأمر الذى يجعلهم يتسببون فى اتساخ ملابسهم، لذا فتخصيص ملابس لتناول الطعام من الأمور الضرورية.



ـ الكثير من الحفاضات

تعتبر الحفاضات من الأشياء التى يجب توافرها بالمنزل، خلال الأشهر الأولى من ولادة المولود الجديد.



يتغذى الأطفال كل بضع ساعات وهذا يعادل الكثير من الحفاضات، فقد تجد نفسك تقوم بتغيير لطفلك الصغير من 8 إلى 10 مرات في اليوم.



ـ جهاز مراقبة الطفل

من الضروري أن تراقب الأطفال حديثي الولادة أثناء نومهم في غرفة أخرى، لذا فإن شراء كاميرا مراقبة بغرفة الطفل من الأمور الهامة.



ـ مقعد سيارة

إذا كنت تملك سيارة، فلابد من وجود مقعد خاص بالأطفال يوضع بالمقعد الخلفى، حيث يعتبر شرائه من الأمور الهامة.



ـ منتجات تنظيف خاصة

يعتبر وقت الاستحمام جزءًا من روتين منتظم ومريح للنوم، وهو يعتبر تجربة ممتعة بينك وبين طفلك منذ الصغر.



ـ بياضات السرير

يجب شراء بعض وسادات المراتب القابلة للغسل وبعض الأوراق المجهزة.



ـ الملابس

ستحصل على الكثير من ملابس الأطفال وستندهش من سرعة نمو طفلك الصغير. بالإضافة إلى ذلك غسلهم وتجفيفهم وإعادة غسلهم باستمرار، لذا فأنت بحاجة إلى ملابس كثيرة بمقاسات مختلفة.