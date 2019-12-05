مصرع شخص فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص بالعقد السادس من العمر مصرعه، اليوم، جراء وقوع حادث سير بطريق قرية الـ10 آلاف التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مستشفى أبوالمطامير المركزي، يفيد بوصول جثة هامدة بصحبة الإسعاف نتيجة وقوع حادث سير على الطريق بقرية الـ10 آلاف التابعة لمركز شرطة أبو المطامير.



وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبوالمطامير، وبالفحص تبين مصرع: "فكيه سعد رجب" 56 سنة، ومقيم قرية الـ10 آلاف وتم نقل الجثة للمستشفي العام، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.