داليا مصطفى: شخصيتى بـ«حواديت الشانزليزيه» ميكس من فاتن وماجدة

احتفاء وصدى كبير حققتهما عودة الفنانة داليا مصطفى إلى الساحة الفنية، خاصة بمسلسلها الأخير «حواديت الشانزليزيه»، الذى يعرض حاليًا، وتؤدى فيه شخصية «قسمت هانم»، التى أبهرت من خلالها المتابعين بقدراتها التمثيلية المدهشة. «الدستور» استضافت داليا مصطفى، فى ندوة، كشفت خلالها الكثير عن كواليس عودتها، ودورها فى «حواديت الشانزليزيه»، وأسرار مسيرتها الفنية، وطبيعة الأعمال التى ستشارك فيها خلال الفترة المقبلة، وحياتها الشخصية وأحلامها وتطلعاتها للمستقبل.



■ بداية.. كيف كانت ردود الأفعال حول دورك فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه»؟

- سعدت كثيرًا بنجاح المسلسل بشكل عام، ودورى وأدائى شخصية «قسمت هانم» بشكل خاص، بعدما تلقيت ردود أفعال إيجابية وإشادات من الجمهور وأصدقائى، ما أدخل السرور على قلبى، وشعرت بأن مجهودنا كفريق عمل انعكس على المسلسل ككل، وتمثلت جائزتنا فى الصدى الجميل الذى حققه العمل فى الشارع المصرى، وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حتى إن البعض ينادينى بـ«قسمت هانم»، ما يثبت أن هذه الشخصية تركت أثرًا كبيرًا لدى المشاهدين.

■ هل توقعتِ هذا النجاح؟

- بصراحة توقعت نجاح المسلسل عند قراءتى السيناريو الذى توفر فيه كل عناصر النجاح، فمنذ عرضه علىّ الكاتب أيمن سليم وجدت فكرة جيدة وقصة قوية كُتبت بطريقة محترفة.

وشعرت بحجم مجهود «سليم»، ونهى سعيد التى اشتركت معه فى كتابة القصة والسيناريو، واهتمامهما بأدق التفاصيل سواء على مستوى الشخصيات أو المشاهد عمومًا، ما جعل العمل مميزًا.

كما كان لمخرج العمل مرقس عادل دور مميز، فهو صاحب رؤية مدهشة، بجانب الفنان إياد نصار، والنجمات المميزات المشاركات فى العمل، لذا سعدت كثيرًا بالتعاون مع الفريق ككل.

■ ألم تشعرى بأى خوف من تجسيد شخصية والمشاركة فى عمل من حقبة الخمسينيات؟

- تخوفت بالطبع لحظة أن عرض الكاتب أيمن سليم الدور علىّ، لكنه أقنعنى بأن الشخصية تحمل العديد من المفاجآت، إضافة إلى أنها شخصية مركبة وتشهد تحولات عديدة بين الخير والشر، ما جعلنى متحمسة لتقديمها.

ولم أتخوف أبدًا من حقبة الخمسينيات، بالعكس تمامًا هذه الفترة أعشقها بكل تفاصيلها، خاصة أنها كانت تتميز بالرقى، سواء فى الملابس أو التعامل، إضافة إلى ازدهار الفن والثقافة، وهدف المسلسل هو إبراز هذه النقطة مع طرح تساؤلات أهمها: لماذا تغيرت سلوكيات المجتمع؟ وهو ما تجيب عنه الأحداث فى الحلقات الأخيرة.

■ كيف حضرت لدورك هذا؟

- استعنت بالأعمال السينمائية القديمة، وأنا بالأساس من عشاق زمن الفن الجميل، وأعشق من نجمات الفن فى هذه الفترة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسنى، بجانب النجمتين فاتن حمامة وماجدة، وحرصت على مشاهدة أفلام النجمتين اللتين جسدتا فيها دور «الهانم» بشكل مميز ومحترف، وحاولت أن أمزج بينهما، وأقتبس منهما ردود فعلهما، سواء فى الحديث أو البكاء أو الفرح، وأناقتهما فى الملابس أو طريقة الكلام.

■ هل أجريتِ تعديلات على الشخصية؟

- إطلاقًا، لا أفضل التدخل فى السيناريو، وأنا وضعت كل ثقتى فى المؤلف أيمن سليم، وهو كان صادقًا معى، وبالفعل عشقت الشخصية التى تتسم بالملائكية فى البداية، ويتسبب زوجها فى تحولها بسبب خيانته لها، التى كانت تعلم بأمرها دون أن يعلم هو بذلك، ما خلق منها شخصية يعجز الشيطان نفسه عن التعامل معها، وفى الحلقات المقبلة ستفاجئ «قسمت هانم» جمهورها بهذا التحول.

■ ما سر ابتعادك عن السينما؟

- لم أجد السيناريو المناسب، ومنذ فيلم «طباخ الريس» عام ٢٠٠٨ عرض علىّ العديد من الأعمال السينمائية خلال هذه الفترة، لكن معظمها كان «أفلام مقاولات»، أو أدوارًا ليس لها معنى أو هدف، وأنا لا أشارك فى أى عمل لمجرد الظهور فقط، ودائمًا ما أبحث عن الشخصية القوية المميزة، وهدفى دائمًا أن يحترمنى الجمهور، ولا أهتم بالنجومية ولا البطولة المطلقة، ومع ذلك هناك تطور ملحوظ فى السينما خلال العامين الماضيين فقط، ما يجعلنى أفكر فى العودة للسينما.

■ أى من الفنانين تتمنين التعاون معه؟

- أتمنى التعاون مع النجم يحيى الفخرانى الذى أعشقه كثيرًا على المستوى الفنى، وأراه فنانًا كبيرًا وعظيمًا وله «كاريزما» خاصة به، لا يستطيع أحد أن ينافسه فيها، وإذا راجعنا رصيده الفنى لن نجد أى عمل واحد فشل فيه، وهو دائمًا يحقق نجاحًا وتميزًا ملحوظين فى أعماله الفنية، سواء سينما أو دراما أو مسرحًا، كما أنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، ولسوء حظى أننى لم أقابله حتى الآن.

■ هل هناك شخصية معينة تحلمين بتقديمها؟

- لم أضع نفسى فى قالب معين أو شخصية معينة، والدور الجيد يجذبنى دون شروط، فمن الممكن أن يعرض علىّ عمل يكون حجم دورى به كبيرًا لكنه مكتوب بشكل سيئ، فأرفضه على الفور. على سبيل المثال عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى يطالبوننى بتقديم شخصية الفنانة الجميلة هند رستم، ويجدون أن هناك تشابهًا بيننا من حيث الملامح، وبالطبع أتمنى تقديم شخصيتها، حتى إننى لا أمانع فى تقديم أدوار الإغراء على خطاها، وهى دائمًا ما كانت تتميز بـ«الدلع» والأنوثة الطاغية دون ابتذال.

■ كيف توفقين بين الأمومة والفن؟

- أحاول دائمًا ألا أقصر فى واجباتى كأم تجاه ابنىّ، وتغيبت لمدة ٧ أعوام عن الساحة الفنية بسبب انشغالى فى تربيتهما، فأنا أريد أن أربيهما بطريقة جيدة، وأحرص على متابعتهما فى مدرستهما بشكل مستمر، ولا أتساهل أبدًا مع أى منهما إذا قصر فى دراسته أو مارس سلوكًا غير منضبط مع معلميه.

وعندما وجدت أننى أستطيع الرجوع إلى الساحة الفنية والتوفيق بين الأمومة والفن، عدت على الفور لكن بتأنٍ فى اختيار الأدوار المؤثرة والقوية والمتنوعة والشخصيات المركبة، وابتعدت عن الأدوار الرومانسية البحتة فلا أحبها أبدًا، باستثناء دورى فى مسلسل «أنا عشقت» الذى أعتبره من أقرب الأدوار إلى قلبى.

■ ما المعايير التى تختارين على أساسها أدوارك إذن؟

- «الورق» هو أساس اختيارى أعمالى الفنية، فإذا وُجد السيناريو القوى اللافت الذى يتضمن أحداثًا شيقة ومميزة لا أتردد لحظة فى الموافقة عليه، دون النظر لأى شىء آخر، ودورى كفنانة التأقلم مع مختلف الأعمال الفنية.

■ ما سبب ابتعادك عن الأدوار الكوميدية؟

- أخاف من تقديم الكوميديا، لأنها ليست سهلة مثلما يعتقد البعض، فإذا لم تتوفر قواعد الكوميديا فى الممثل الذى يقدمها سيقع فى فخ «السخافة»، وهو ما يحدث فى معظم الأعمال الكوميدية التى تعتمد على الابتذال.

وأتذكر أننى تعاونت مع النجم محمد صبحى فى مسلسل «أنا وهؤلاء»، لكننى أجهدته بسبب خوفى من هذه النوعية من الأعمال الفنية، وبصراحة تحملنى كثيرًا حتى انتهيت من تصوير مشاهدى التى صورتها بصعوبة، بسبب إعادتى لها أكثر من مرة، حتى أقتنع بأننى مقبولة وغير مصطنعة، لذلك أرى أن «الكوميديا» تحتاج مخرجًا يتمتع بشخصية قوية.

■ ما قصة تصريحاتك الأخيرة عن زوجك حول «غسل رجله بمياه وملح»؟

- لا أرى أن هناك أزمة فى هذا التصريح، فأى زوجة مصرية أصيلة تحب زوجها بشرط أن يكون محترمًا، ومن الطبيعى أن تقوم بهذا التصرف، خاصة أن هناك حبًا متبادلًا بين الطرفين، فما المانع من تخفيف إرهاق وإجهاد اليوم بهذا التصرف اللطيف؟ وأنصح السيدات بأن يعاملن أزواجهن كأنه «ابن» ويتغاضين عن بعض الأخطاء البسيطة، وأن تكن متفاهمات، ومن وجهة نظرى يمكن أن أتغاضى عن أى شىء إلا الخيانة.

■ هل توافقين على دخول ابنيك مجال الفن؟

- لا أسمح أبدًا بدخولهما فى هذا العمر مجال الفن، لكن سيكون الأمر بالنسبة لهما حرية شخصية عندما يبلغان وينضجان، فكثيرًا ما أرى أطفالًا مشاركين فى الأعمال الفنية وأتعاطف معهم لما يتعرضون له من إجهاد وإرهاق، إضافة إلى اضطرارهم فى بعض الأحيان لارتداء ملابس غير ملائمة للجو لتناسب أجواء العمل.

■ ما أبرز هواياتك وهوايات ابنيك المفضلة؟

- «سلمى» ابنتى تحب الرسم جدًا، وأشجعها، بجانب الرسم، على الاهتمام بالباليه والبيانو، و«سليم» يبلغ من العمر ١٠ سنوات، لكنه أرهقنى فى معرفة هدفه بالضبط، ويكتفى بالمواظبة على تمارين رياضتى الاسكواش و«الكيك بوكسنج».

أما أنا فمنذ طفولتى أحب مادة «الجغرافيا» لعشقى الكبير السفر، وهدفى أن أسافر حول العالم، وسافرت بالفعل عدة دول أوروبية وزرت كل متاحف فرنسا، وأفضل الأماكن ذات الطبيعة الساحرة مثل إيطاليا، إضافة إلى زيارتى دولًا أخرى مثل كندا وألمانيا والسويد وغيرها.

ماذا عن أعمالك الفنية المقبلة؟

- أعكف على قراءة عدة سيناريوهات، وهناك عملان معروضان علىّ ضمن دراما رمضان المقبل رفضت أحدهما، وما زلت أقرأ الثانى. أما فى السينما فعُرض علىّ عمل سينمائى ما زلت فى مرحلة قراءته أيضًا، خاصة أنه يعتمد على «الجرافيك» بشكل كامل، وسأعلن تفاصيل هذه الأعمال بالتأكيد فور تعاقدى عليها بشكل رسمىّ.



