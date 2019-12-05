ضبط 15 متهما بحوزتهم أسلحة نارية في الجيزة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها، والمسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي الأسلحة والمتاجرين فيها.



وشاركت في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقوات الأمن.



وأسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع، بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 15 متهما بحوزتهم 16 قطعة سلاح ناري متنوع بقصد الدفاع عن النفس.



والمضبوطات عبارة عن بندقيتين خرطوش –11 فرد خرطوش محلي الصنع – طبنجتين – بندقية آلية - 19 طلقة مختلفة الأعيرة.



وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.