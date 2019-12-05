كيف تتعامل إنجي المقدم مع التنمر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟

قالت الفنانة إنجي المقدم، إن علاقتها بالسوشيال ميديا لم تكن جيدة، وذلك قررت الاستعانة بفريق مساعد لها.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "استفدت كثيرًا منهم وذلك من حيث مواعيد نشر البوستات وغيرها"، مؤكدة أنها تخالف تعليماتهم وتقوم بنشر الكثير من معايدات زملائها من النجوم عبر صفحاتها دون الرجوع إليهم.



وأكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي، بها الكثير من التنمر، وأنها في البداية كانت تقوم بقراءة كل التعليقات أما خلال الفترة الحالية فإنها تخلت عن هذه العادة وإذا صادفها تعليق غير مرغوب به فإنها تقوم بعمل حظر لصاحبه، مشيرة إلى أن البعض ينشر هذه التعليقات عن قصد بهدف أن يقوم الفنان بالرد عليه.

