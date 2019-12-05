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مدرب الهلال السوداني: الفوز على الأهلي في القاهرة هدفي (حوار)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:40 م
جريدة الدستور
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، بينما سيخوض الهلال لقاء الأهلي منتشيا بالفوز على بلاتينيوم ستارز في الجولة الأولى.

وأجرت "الدستور" حوارا مع صلاح أحمد آدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني الذي تحدث عن المباراة المرتقبة واستعداداته لمواجهة الأهلي.


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