مدرب الهلال السوداني: الفوز على الأهلي في القاهرة هدفي (حوار)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.