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قبل هالة فاخر.. فنانات أثرن الجدل بسبب الحجاب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:46 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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أصبحت موضة خلع الحجاب، من الأمور التي اجتاحت الفنانات هذه الأيام، فقد أثارت الفنانة هالة فاخر الجدل وذلك بعدما ظهرت بصورة سيلفى مع الفنان حسن الرداد، وهي ترتدي "أيس كاب" مبين شعرها.

وظهرت هالة فاخر في الصور مرتدية قبعة شتوية وفردت شعرها "الكاريه" من تحتها وكأنها فتاة عشرينية، والتقطت بإطلالتها الكاجوال صورًا برفقة حسن الرداد ونجوم آخرين، لتبدأ بعدها التساؤلات هل تخلت عن الحجاب.

وهناك الكثير من الفنانات التى أثرن الجدل بسبب الحجاب، نرصد أبرزهم فى هذا التقرير:

صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"
فقد أثارت الفنانة صابرين الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهرت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بدون الحجاب، معلنة بذلك خلعها للحجاب، الأمر الذي تسبب فى دهشة الكثيرين.

وكان خلع الحجاب بالنسبة لصابرين قد أخذ الكثير من الأشكال، بدًا من "البونيه" وحتى "باروكة الشعر".

شهيرة
ومن الفنانات التي أثرن الجدل بسبب الحجاب، الفنانة شهيرة، وذلك بعد ظهورها بشعر أشقر ومكياج ثقيل في أحدث صورها، مما دفع التعليقات تنهال ما بين متغزل بجمالها وبين معارض لخلعها الحجاب.

سهير رمزى
وقد أثارت الفنانة سهير رمزى الجدل أيضًا، حيث ظهرت منذ فترة في الساحل الشمالي وهي تغطي نصف رأسها فقط، ولم ترتد الحجاب الذي نعرفه.

حلا شيحة
وأثارت أيضًا الفنانة "حلا شيحة" بخلعها الحجاب في 2018 وعودتها إلى الفن بعد أن قررت اعتزاله عام 2007، بعد أن ارتدت الحجاب الذي جاء قراره نتجية لزواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان أشهر إسلامه قبل زواجهما بـ4 سنوات، حيث قالت "حلا" في تصريحات صحفية إن قرار اعتزالها نهائي، وأن ارتداءها الحجاب جاء عن قناعة شديدة، مشيرة إلى أنها نادمة على المشاركة في بعض الأفلام، والتي تتمنى حذفها تمامًا من تاريخها.

لتفاجئ الجمهور في 2019 بخلعها للحجاب ورجوعها للأعمال الفنية في مسلسل "زلزال" في رمضان.

شهيناز
وانضمت المطربة "شاهيناز" للفنانات اللاتي خلعن الحجاب، حيث تفاجئ جمهورها بإرتداء الحجاب عام 2009، بعد النجاح الكبير التي حققته في برنامج المسابقات الغنائي "ستار ميكر" وارتدته لمدة 8 سنوات.

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