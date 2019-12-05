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اقتصاد

6 آلاف برميل في اليوم.. اكتشاف بئر بترول جديد في برج العرب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:25 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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كشف مصدر مسئول بقطاع البترول عن اكتشاف ضخم جديد للزيت بمنطقة برج العرب.

وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور" إن البئر الجديد الذي تم اكتشافه اليوم جاري تقييمه، مؤكدا ان التقييم المبدئي للاكتشاف بإنتاج يومي يصل 6 آلاف برميل يوميا، موضحا أن الإنتاج يعد مؤشرا إيجابيا للبئر الجديد.

وأضاف المصدر أن وزارة البترول ستعلن رسميا غدا الجمعة، عن ذلك الكشف الجديد بالتفاصيل، لافتا إلى أن اكتشاف البئر جاء بالتعاون مع شركة كويت إنيرجي التي تعمل في عدة مناطق امتياز في مصر منها بالصحراء الشرقية وأخرى بالصحراء الغربية وعدد من الحقول الأخرى يقدر إنتاجها بنحو 30 ألف برميل زيت خام يوما.

يذكر أن ذلك الاكتشاف يعد استمرارا لسلسلة الاكتشافات التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.

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