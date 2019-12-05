عارضة أزياء تعلق على علاقتها الرومانسية بـ ليوناردو دى كابريو

تحدثت كاميلا موروني الممثلة الأمريكية وعارضة الأزياء عن علاقتها مع ليوناردو دي كابريو ممثل هوليود الشهير، لاقت تلك العلاقة كثير من الانتقادات خاصة أن فرق العمر بين كاميلا وليوناردو بلغ ٢٣ عامًا.



وعلقت العارضة والممثلة البالغة من العمر ٢٢ عامًا حول علاقتها الرومانسية لمدة سنتين مع الممثل الأمريكى ليوناردو دى كابريو وقالت أنها ترى أن العمر مجرد رقم، وأنها تمارس حياتها معه بشكل طبيعى، وذلك بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وأضافت كاميلا خلال مقابلة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أنها لا تشعر بالقلق من الفجوة الكبيرة في العمر ولكنها اعترفت بفهم سبب اهتمام الناس بها.



وقالت كاميلا مورونى: "هناك الكثير من العلاقات في هوليود وفي تاريخ العالم، حيث يكون هناك فروق كبيرة فى أعمارهم".



واختتمت كاميلا حوارها بشأن مستقبل حياتها المهنية، وقالت: "أعتقد أنني سأحقق المزيد من النجاحات وسأستطيع أن يكون لدى جمهور أكبر فى الفترة القادمة وأنا أطمح بأن تكون لى هوية خاصة لوحدى وقاعدة جماهيرية خاصة بى فقط".