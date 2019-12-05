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منوعات

الهواتف المحمولة تتسبب في رسوب طلاب الجامعات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:01 م
جريدة الدستور
وكالات
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وجدت دراسة حديثة أن الإدمان على الهواتف المحمولة يمكن أن يؤدي إلى تراجع أداء الطلاب في الجامعات ويقودهم إلى الفشل الدراسي.

وتتبع الباحثون ما يقرب من 700 طالب في جامعة غينت البلجيكية يستخدمون هواتفهم بشكل منتظم، وقارنوا نتائج اختباراتهم.

ووجد الباحثون أن استخدام الهاتف بشكل مكثف أعلى من المعتاد - حوالي خمس مرات في محاضرة لمدة ساعة - يتسبب في انخفاض في نتائج الامتحانات بنسبة خمسة في المائة مقارنة بالطلاب الذين لا يستخدمون هواتفهم طوال المحاضرة.

وتمت مراعاة ما هي الغاية الأهم من استخدام الهاتف، سواء كان التحقق من الوقت أو استخدام الوسائط الاجتماعية أو تصفح الإنترنت أو ممارسة الألعاب.
ويرتبط انخفاض نتائج الامتحانات أيضًا بفرصة أكبر للفشل، حيث كان الطلاب المهووسون بالهواتف أكثر عرضة بنسبة ثمانية في المائة لتراجع أدائهم، وحققوا نسبة نجاح بلغت 60.6 في المائة، مقارنة بنسبة نجاح بلغت 68.9 في المائة للطلاب الذين تركوا هواتفهم جانبا.

وقال البروفيسور ستيجن بيرت من جامعة غينت إن التحليلات لا لبس فيها، مضيفًا أن الطلاب الذين يستخدمون هواتفهم الذكية بشكل مكثف يتراجعون في الامتحانات.

ويعتقد الباحثون أن الضرر الذي يسببه استخدام الهاتف المحمول أثناء التعلم، يفوق الضرر الناتج عن طلاق والدي الطالب على تحصيله الدراسي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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