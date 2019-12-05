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إطلالة نوال الزغبي في حفلها بموسم الرياض.. صورة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:00 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
سناء إسماعيل
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تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حفلا غنائيا الليلة في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

واختارت نوال الزغبي لإطلالتها خلال الحفل فستان مطرز طويل وواسع، من تصميم georges hobeika، وزاد من أناقتها تسريحة الشعر التي اعتمدتها.

ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبي، عددا من أشهر أغانيها التي تتنوع ما بين القديم والحديث، وكانت قد عبرت عن سعادتها بتواجدها في السعودية والنجاح الذي حققه موسم الرياض بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.

والتقت نوال الزغبي مع جمهورها السعودي للمرة الأولى بعد ساعات من قدومها للملكة العربية السعودية وقبل الحفل بساعات.

يذكر أن حفل الليلة تشارك فيه الفنانة المصرية أنغام، والتي وصلت إلى السعودية برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

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