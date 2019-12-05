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مصر

الهند تعلن عن 27 فرصة للمصريين في الدراسات العليا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:59 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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وفّر المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، التابع لوزارة الشئون الخارجية 27 فرصة للطلاب للدراسة في دورات البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه المصريين ضمن برنامج المنح الدراسية لقارة إفريقيا للعام الدراسي 2020 - 2021 في مختلف الجامعات المعاهد الهندية‪.‬

وينبغي على الطلاب المهتمين تسجيل أسمائهم والتقدم على بوابة المنح الدراسية‪ ‬الخاصة بالمجلس الهندي للعلاقات الثقافية‪ ‬وتقديم طلباتهم إلى السفارة.

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية في برنامج المنح الدراسية‪:‬
يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و30 عامًا التقدم للالتحاق بدورات الدراسات العليا وما بعد التخرج، وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للسن لدورات الدكتوراه هو 45 سنة.

ومن المقرر اجتماع تمهيدي للتعريف ببرنامج منح المجلس الهندي للعلاقات الثقافية لقارة إفريقيا 2020 - 2021 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسات الجامعية والدراسات العليا ودراسات الدكتوراه، وذلك ‪5 ديسمبر 2019‬ بمقر سفارة الهند بالقاهرة (5 شارع عزيز أباظة، الزمالك) الساعة 2 مساءً، مطالبة الطلاب المهتمين حضور هذا الاجتماع قبل تقديم الطلب على الموقع الإليكتروني.

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