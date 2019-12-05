تجديد الاعتماد الأوروبي لشركة مصر للطيران للصيانة

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA والذى أثمر عن تجديد الاعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولى.



جاء ذلك فى إطار استراتيجيات وزارة الطيران المدنى برئاسة الفريق يونس المصرى لتطوير قطاع الطيران المدنى وصيانة الطائرات وسلامتها وسعيا نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية، وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة التى تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة، والأعمال الفنية والتى تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم.



ويعد التفتيش هو السابع والعشرين على مدار أربعة عشر عاما متتالية، نجحت خلالها الشركة فى اجتياز التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.



وتوجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لنجاحها فى اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ "EASA" على المقر الرئيسى بالقاهرة، وأكد أن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسى للعمل فى السوق العالمى وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية بما يضمن لها استمرار المنافسة عالميا وتلبية احتياجات عملائها.



من ناحيته، أشار المهندس مصطفى على الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن التفتيش شهد توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 والتى تعمل بمحركات Trent 1000، وطراز ايرباص A320neo بمحركات CFM Leap، وهو ما يعد إضافة لقدرات وإمكانيات الشركة الفنية نظرا لحداثة الطرازات المضافة، وإقبال العملاء على تشغيلها بكثافة ما يمنح الشركة ميزة تسويقية تمكنها من تقديم خدماتها للمزيد من العملاء كما يؤكد على استمرار خطط التطوير وتقديم أعلى مستوى فنى.



أضاف أن التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000، وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية والإصلاحات والضمانات وعمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية.



ويهدف تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران فى المقام الأول إلى التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد، والتى تتطلب العمل طبقا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة، وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للاتحاد الأوروبى، وأن التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا وذلك نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة.