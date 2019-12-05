الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجديد الاعتماد الأوروبي لشركة مصر للطيران للصيانة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:55 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA والذى أثمر عن تجديد الاعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولى.

جاء ذلك فى إطار استراتيجيات وزارة الطيران المدنى برئاسة الفريق يونس المصرى لتطوير قطاع الطيران المدنى وصيانة الطائرات وسلامتها وسعيا نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية، وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة التى تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة، والأعمال الفنية والتى تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم.

ويعد التفتيش هو السابع والعشرين على مدار أربعة عشر عاما متتالية، نجحت خلالها الشركة فى اجتياز التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

وتوجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لنجاحها فى اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ "EASA" على المقر الرئيسى بالقاهرة، وأكد أن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسى للعمل فى السوق العالمى وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية بما يضمن لها استمرار المنافسة عالميا وتلبية احتياجات عملائها.

من ناحيته، أشار المهندس مصطفى على الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن التفتيش شهد توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 والتى تعمل بمحركات Trent 1000، وطراز ايرباص A320neo بمحركات CFM Leap، وهو ما يعد إضافة لقدرات وإمكانيات الشركة الفنية نظرا لحداثة الطرازات المضافة، وإقبال العملاء على تشغيلها بكثافة ما يمنح الشركة ميزة تسويقية تمكنها من تقديم خدماتها للمزيد من العملاء كما يؤكد على استمرار خطط التطوير وتقديم أعلى مستوى فنى.

أضاف أن التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000، وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية والإصلاحات والضمانات وعمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية.

ويهدف تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران فى المقام الأول إلى التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد، والتى تتطلب العمل طبقا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة، وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للاتحاد الأوروبى، وأن التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا وذلك نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

إخلاء سبيل مدير "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

منذ حوالي 5 ساعات

العثور على جثة صياد مفقود فى حادث مركب صيد بالبحر الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على شرطى "مزيف" اعتدى على طفل فى الإسكندرية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

محمد الباز يكتب: نهاية عصر خداع الجماهير.. الإعلام يعبر حواجز الدجل والشعوذة والإلهاء والفوضى

الصور

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)

image description

جامعة الزقازيق تناقش آخر تطورات علاج سرطان الكبد

image description

استدعاء ونشين عملاقين لرفع كوبري "شبرا النملة" المنهار

image description

"هندسة المنصورة" تناقش آخر تطورات مجال تكنولوجيا الخرسانة

image description

بالصور.. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بـ"فنون المنيا"

الأكثر قراءة

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

6 آلاف برميل في اليوم.. اكتشاف بئر بترول جديد في برج العرب

إخلاء سبيل مدير "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

تعليق سارة نخلة بعد تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

الصحة

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

معجزة طبية تعيد توأمين بريطانيين للحياة

خطوات لحماية غدة البروستاتا من التضخم

الرئيس نيوز

البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات خلال جلسته المقبلة

لجنة بـ"النواب الأمريكي" قد تصوت على مساءلة ترامب

خليجي 24.. السعودية تسقط قطر

"الإفتاء" يشيد ببسالة أبطال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

منوعات

الهواتف المحمولة تتسبب في رسوب طلاب الجامعات

دراسة: وجود كلب بجانب الأطفال يحفزهم على القراءة

تصريحات بيلى إيليش تثير ضجة كبيرة على الإنترنت

الشرطة الألمانية تضبط سائق شاحنة يشاهد فيلمًا جنسيًا أثناء القيادة

كشكول

افتتاح مدرسة بسوهاج بتكلفة 800 ألف جنيه

بعد 30 عاماً من مغادرته المملكة.. سعوديون يكرمون معلمهم المصري

احذري.. 16 خطأ تؤثر علي تربية طفلك

معلم "يبطح" طالب في كفر الشيخ

إسلام سياسي

كيف نشر "داعش" بيان هجوم لندن الإرهابي بعد حجبه من "التليجرام"؟

الإفتاء تشيد ببسالة القوات المسلحة والشرطة فى توجيه الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية

الأزهر يدين هجمات حركة "طالبان" الإرهابية بأفغانستان

رئاسة كردستان العراق: خلايا داعش ما زالت تهدد أمن واستقرار البلاد

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

"ثقافة البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

ثقافة بنى سويف تناقش "دور الإعلام فى بناء مصر"

قانون الخدمة المدنية في محاضرة نقاشية بـ"ثقافة كفر الشيخ"

صدور الطبعة الـ16 من "نحو تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم"

صفحتنا ع الفيس بوك