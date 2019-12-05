مد مهلة تركيب الكاميرات بالفنادق حتى 23 ديسمبر

كشفت غرفة المنشات الفندقية أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وافقت على مد المدة الخاصة بتعليمات وزارة الداخلية والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة في جميع الفنادق المصرية بإتاحة مدة زمنية تنتهي في يونيو 2019 حتى 23122019 وذلك بعد مخاطبة غرفة المنشآت الفندقية الوزيرة لمد هذه المهلة.



جاء ذلك بعد أن انتهت رسميًا غرفة المنشات الفندقية من خطة لتامين الكامل للسياح، التي تضمن وضع كاميرات مراقبة في جميع الفنادق المصرية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءت وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية الخاصة بتركيب عدد كافي من الكاميرات بالفنادق، ووضعها بنقاط تكفل المراقبة وحماية المنشآت من الداخل والخارج بحيث تغطى مداها جميع إنحاء المنشآت والشوارع المطلة عليها، للتعرف على أرقام لوحات السيارات وأنواعها وألوانها وتوضيح صورة قائدها.