الجيش الليبي: عازمون على تحرير كل شبر من تراب الوطن

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أنها عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب الوطن"، مؤكدة تقدم قوات الجيش الليبي نحو تحرير العاصمة طرابلس.

ودعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - جميع مقاتلي المليشيات المسلحة في طرابلس من الذين لا يحملون فكرا متطرفا لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين، "لنحتكم وإياهم إلى القانون وكلمة الشعب الليبي فيهم، ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور".

كما دعت الميليشيات بألا يكونوا عونا للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم، حيث إن هذه المجموعات لا تعترف بالدولة ولا بالدستور، وألا يساندوا من باع الوطن للطامعين بأمجاد الدولة العثمانية، وأدخلوا البلاد في صراعات إقليمية ودولية هي في غنى عنها.

وحذرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من حجم التهديدات والأطماع الخارجية بخيرات ليبيا، مؤكدة أن السلاح لابد أن يكون حكرا على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد وأن ينتهي.

وطالبت المجتمع الدولي - بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - بدعمها ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وصولا لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحظى باحترام الشعب الليبي وتجعل ليبيا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المنظومة الدولية.