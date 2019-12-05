رئيس الإنجيلية يشارك في تدشين كنيسة الإيمان بالحضرة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل تدشين كنيسة الإيمان الإنجيلية بمنطقة الحضرة الجديدة في الإسكندرية.



وحضر الاحتفال كلٌّ من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وممثلًا عن المحافظ، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، والشيخ الدكتور محمود أبوالخير، مدير عام أوقاف الإسكندرية. ومن السادة البرلمانيين، النائب هيثم الحريري، والنائب سمير البطيخي، ومن قيادات الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس بشرى سعد، نائب رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، والشخصيات العامة.