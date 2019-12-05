الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس الإنجيلية يشارك في تدشين كنيسة الإيمان بالحضرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:30 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
طباعة
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل تدشين كنيسة الإيمان الإنجيلية بمنطقة الحضرة الجديدة في الإسكندرية.

وحضر الاحتفال كلٌّ من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وممثلًا عن المحافظ، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، والشيخ الدكتور محمود أبوالخير، مدير عام أوقاف الإسكندرية. ومن السادة البرلمانيين، النائب هيثم الحريري، والنائب سمير البطيخي، ومن قيادات الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس بشرى سعد، نائب رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، والشخصيات العامة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله محمود عامين

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" تكشف حقيقة تأخر حلول الشتاء

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطنين في مدينة نصر

الصور

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)

image description

جامعة الزقازيق تناقش آخر تطورات علاج سرطان الكبد

image description

استدعاء ونشين عملاقين لرفع كوبري "شبرا النملة" المنهار

image description

"هندسة المنصورة" تناقش آخر تطورات مجال تكنولوجيا الخرسانة

image description

بالصور.. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بـ"فنون المنيا"

الأكثر قراءة

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

6 آلاف برميل في اليوم.. اكتشاف بئر بترول جديد في برج العرب

إخلاء سبيل مدير "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

تعليق سارة نخلة بعد تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

الصحة

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

معجزة طبية تعيد توأمين بريطانيين للحياة

خطوات لحماية غدة البروستاتا من التضخم

الرئيس نيوز

البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات خلال جلسته المقبلة

لجنة بـ"النواب الأمريكي" قد تصوت على مساءلة ترامب

خليجي 24.. السعودية تسقط قطر

"الإفتاء" يشيد ببسالة أبطال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

منوعات

الهواتف المحمولة تتسبب في رسوب طلاب الجامعات

دراسة: وجود كلب بجانب الأطفال يحفزهم على القراءة

تصريحات بيلى إيليش تثير ضجة كبيرة على الإنترنت

الشرطة الألمانية تضبط سائق شاحنة يشاهد فيلمًا جنسيًا أثناء القيادة

كشكول

افتتاح مدرسة بسوهاج بتكلفة 800 ألف جنيه

بعد 30 عاماً من مغادرته المملكة.. سعوديون يكرمون معلمهم المصري

احذري.. 16 خطأ تؤثر علي تربية طفلك

معلم "يبطح" طالب في كفر الشيخ

إسلام سياسي

كيف نشر "داعش" بيان هجوم لندن الإرهابي بعد حجبه من "التليجرام"؟

الإفتاء تشيد ببسالة القوات المسلحة والشرطة فى توجيه الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية

الأزهر يدين هجمات حركة "طالبان" الإرهابية بأفغانستان

رئاسة كردستان العراق: خلايا داعش ما زالت تهدد أمن واستقرار البلاد

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

"ثقافة البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

ثقافة بنى سويف تناقش "دور الإعلام فى بناء مصر"

قانون الخدمة المدنية في محاضرة نقاشية بـ"ثقافة كفر الشيخ"

صدور الطبعة الـ16 من "نحو تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم"

صفحتنا ع الفيس بوك