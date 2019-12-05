تصريحات بيلى إيليش تثير ضجة كبيرة على الإنترنت

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية بأن تصريحات بيلى إيليش المطربة الأمريكية التى تبلغ من العمر ١٧ عامًا، أثارت جدلًا كبيرًا، لقولها إنها لم تسمع عن فرقة موسيقى الروك فان هالين، ووصفت الصحيفة المطربة الشابة بـ"الغرور".



وتابعت الصحيفة أن تعليقات بيلى إيليش وردود فعلها على الإنترنت كانت قاسية جدًا، وقالت إيليش "إنه هناك نوع معين من الأشخاص الذين يستمتعون بأي فرصة لتسليط الضوء عليها لخلق أزمات".



وأضافت الصحيفة أن بيلى إيليش حققت نجاحات كبيرة فى الفترة الأخيرة ولاقت أغانيها على إعجاب الكثير من المتابعين، وأصبحت احد النجوم فى موسيقى البوب فى الوقت الحالى.



واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه حتى لو قالت بيلى إيليش بأنها من معجبين فرقة فان هالين، كان سيكون هناك تمرد كبير عليها وذلك لأنها صغيرة جدًا ولم تحضر فرقة هالين.