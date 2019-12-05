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حوادث

قتل طفلي واتهمني بالفجور.. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:26 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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في محكمة أسرة الزنانيري بالقاهرة، تجلس فتاة عشرينية تنتظر المثول أمام القاضي، لتروي قصتها التي انتهت بعاهة مستديمة.

"فاطمة" قالت في بداية حديثها لـ"الدستور" إنها تزوجت من 7 أشهر، وأصبحت عاجزة وفقدت طفلها بسبب ضرب زوجها المتكرر لها، مضيفة: "خلال فترة الخطوبة التي استمرت سنة، كان يتشاجر معي واشتكيت لأهلي أكثر من مرة بسبب عصبيته، لكنهم قالوا إنها فترة مؤقتة وبعد الزواج سيتغير كل ذلك، وتحملت عصبيته الزائدة على أمل أنه سيتغير بعد الزواج، لكن كل أحلامي ضاعت هباء واتصدمت معه بالواقع المرير".

وأضافت: "تشاجر معي على أتفه الأسباب مثل تأخر الحمل واتهمني بتناول حبوب منع الحمل، وطلبت منه كثيرا أن يحترمني لكن بلا جدوى، وانهال عليّا بالضرب وكسر ذراعي الأيمن لمجرد أنني جلست مع جارتي في شقتها وحضر زوجها وعزمني على حفل عيد ميلاد ابنتهم، واتهمنى بالفجور وأنني ذهبت لأتعرف على زوج جارتي، وتوسلت إليه أن يتركني أذهب إلى منزل والدي لكن لم يفعل إلا والدماء تسيل من جسدي".

وتابعت: "أجريت 3 عمليات في ذراعي وتم تركيب شرائح ومسامير، ورفضت الصلح وحررت ضده محضر بقسم شرطة مصر القديمة ورفعت ضده دعوى خلع تحمل رقم "5388" لسنة 2019 أحوال شخصية".

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